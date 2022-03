Com a temporada já avançada, não se pode dizer que o Mafra tenha um guarda-redes dono da baliza. A verdade é que Miguel Santos e Renan têm repartido entre si a titularidade, demostrando bem o equilíbrio de valores entre os dois.Ricardo Sousa, treinador do Mafra, não tem dúvidas. "O Mafra tem nos seus quadros os dois melhores da 2ª Liga", vincou, salientando as características de cada um. "O Miguel é mais experiente e mais cerebral, já o Dida (Renan) está ainda numa fase de adaptação ao futebol europeu e destaco a forma mais explosiva em todas as suas ações", apontou Ricardo Sousa.Miguel Santos leva somados 22 jogos (1980 minutos) todos na Liga Sabseg. Já Renan, atuou em 13 jogos (1170 minutos), repartidos entre campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga.