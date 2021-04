Ricardo Sousa: «O Mafra está de volta a este campeonato»

Na sua primeira conferência de imprensa enquanto treinador do Mafra, Ricardo Sousa não olhou ao resultado, mas à atitude dos seus jogadores: "eu não quero pensar nos pontos ganhos nem nos pontos perdidos. Quero, essencialmente, enaltecer a atitude que os atletas tiveram na adaptação rápida (com dois dias de treino). Foram gigantes na atitude de entreajuda, no sentido de pertença, com todos eles. Deram as mãos, sentiram que este era um jogo que queriam ganhar e, se não ganhassem, não o iam perder, e isso deu-nos uma confiança imensa".

"Vínhamos de uma séria uma pouco negativa, onde o trabalho psicológico que se teve de ter nestes últimos dois dias foi enorme mediante aquilo que os jogadores estavam a precisar. Depois de uma série tão negativa, uma das coisas que me deixou extremamente satisfeito foi a alegria que os jogadores meteram em campo. Isso dá-me boas ideias para aquilo que o futuro do Mafra pode ser. Acima de tudo, sempre com aquilo que eles tiveram hoje e que se calhar tinham perdido um bocadinho: sentido de pertença entre todos os elementos do grupo. Todos contam, jogando ou não jogando, e a atitude que todos eles demonstraram hoje depois de algum tempo, o Mafra está de volta a este campeonato", deixou assim bem vincada a sua satisfação para com os seus jogadores.