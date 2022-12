Ricardo Sousa: «O meu foco é simplesmente o jogo com o Vilafranquense»

Ricardo Sousa, treinador do Mafra, abordou o facto de ser apontado como sucessor de José Mota no comando técnico do Paços de Ferreira e garantiu aque está apenas focado no clube que atua na Liga Sabseg."É a primeira e será a última vez que falo sobre este tema, porque gosto de me focar no que realmente é importante, e o meu foco é única e simplesmente o jogo frente ao Vilafranquense. Fica fácil de o fazer pela confiança que tenho do Mafra e no Mafra, como tal é um assunto que morreu de forma prematura", assegurou o técnico.