Ricardo Sousa: «Peço desculpas publicamente à equipa de arbitragem e à FPF»

No final da partida em Tondela, a contar para a 1ª mão da meia final da Taça de Portugal, na qual o emblema da Liga Sabseg saiu derrotado por 3-0, Ricardo Sousa, ainda a quente, 'descarregou' sobre a arbitragem de Vítor Ferreira, e também apontou o dedo à FPF. Passadas as emoções da partida que coloca pela primeira vez o Mafra nas meias da prova rainha, Ricardo Sousa mostrou, através das redes sociais, o seu arrependimento pelas declarações proferidas."A reflexão que fiz do jogo de ontem leva-me a pedir desculpas publicamente à equipa de arbitragem e à FPF. Noutro contexto não teria seguramente proferido tais declarações. Não será por mim que o futebol deixará de ser um espaço de compreesão, paixão e emoção. Os meus jogadores são uns campeões e vamos todos mostrar no próximo jogo o porquê de termos chegado onde chagámos. Aquilo que fizemos até hoje dignificando não só o Mafra mas também o futebol, não podem ficar penalizados por declarações minhas irrefletidas que não traduzem a minha maneira de estar na vida e principalmente no futebol", frisou o técnico do Mafra através da conta pessoal de Facebook.