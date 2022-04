Ricardo Sousa: «Pressinto que temos pela frente mais seis jogos»

A Taça de Portugal é pródiga em surpresas e, apesar da derrota no jogo da 1ª mão, por 3-0, Ricardo Sousa acredita que o percurso do Mafra não irá terminar aqui. “Pressinto que temos pela frente mais seis jogos antes da época terminar”, atirou o treinador. Ora fazendo as contas... o Mafra teria de disputar a final do Jamor para cumprir os seis encontros que o técnico falou.

Apesar da ambição vincada, o treinador, de 43 anos, ressalva que o importante deste jogo é... “desfrutar”. “Acima de tudo, pretendo que os meus jogadores possam desfrutar de uma meia-final de uma das competições com mais carisma em Portugal. Sabemos que amanhã [hoje] o Estádio vai estar cheio e essa será para nós uma responsabilidade acrescida. Tudo faremos para honrar o emblema que trazemos ao peito e deixar os sócios e simpatizantes felizes”, garantiu Ricardo Sousa.

O Mafra chegou a esta fase da prova rainha pela primeira vez na história e, para tal, teve de ultrapassar Sertanense, União 1919, Vilafranquense, Moreirense e Portimonense. “Para aqui chegarmos, foi preciso muita superação, resiliência e coragem para competir segundo uma ideia que seguimos desde o primeiro dia. Ver que os jogadores deram o melhor de si, é um orgulho”, sublinhou o técnico, deixando a mensagem: “O sonho comanda a vida, e o nosso não termina aqui.”



Receita triunfal é marcar cedo

No Mafra desde 2016, o capitão e melhor marcador da equipa (7 golos), Gui Ferreira não foge às dificuldades que vai enfrentar, mas é bastante direto na missão da formação mafrense. “ A equipa está muito confiante para esta 2ª mão. Temos de mostrar que o jogo da 1ª mão foi um percalço e que temos qualidade para fazer muito melhor, mas sabendo que já entrámos na história do clube, aconteça o que acontecer. Só temos um pensamento para este jogo que é ganhar por pelo menos três golos de diferença e marcar o mais cedo possível!”, referiu o lateral-esquerdo.