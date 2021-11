Ricardo Sousa: «Queremos estar na final da Taça de Portugal»

Depois de ter derrotado o Vilafranquense no passado fim de semana, o Mafra marca presença no sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, marcado para esta quinta feira. Ricardo Sousa, o treinador da equipa, sabe bem o que é chegar ao Jamor. Aos 20 anos, quando jogava ao serviço do Beira-Mar, venceu na final de 1999 frente ao Campomaiorense, tendo assinado o único golo do jogo.Agora, como treinador, Ricardo Sousa sonha alto no comando do Mafra, atual 5.º classificado da Liga Sabseg. "Na altura poucos acreditavam que o Beira-Mar poderia lá chegar, o certo é que fomos ultrapassando eliminatórias e conseguimos mesmo. Essa é a mensagem que passo aos jogadores do Mafra, que podemos lá chegar, assim o sorteio também ajude."Quanto ao adversário desejado não tem duvidas: "A prioridade é jogar em casa e de preferência com uma equipa de escalão inferior, depois venha quem vier." E acrescenta: "Não estou a falar da boca para fora e os jogadores sabem isso. A qualidade do futebol que estamos a praticar, seja em casa ou fora, alimenta-nos o sonho de estarmos na final da Taça."Autor: Jorge Cabaço