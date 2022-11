Ricardo Sousa: «Wendell? Coisas do futebol»

- Que análise faz ao jogo?

– Estou muito orgulhoso do que fizemos. Não somos equipa de pôr o ‘autocarro’. Gostamos de ter princípios. Os jogadores deram as mãos e deram uma demonstração de caráter. Independentemente de ficar triste por não levar os três pontos, estou orgulhoso.

– Foi morrer na praia?

– Não. O FC Porto faz o segundo a faltarem 15 ou 20 minutos. Sabíamos que íamos defrontar o campeão nacional. Se calhar vão escrever que não tinha seis peças, mas o Mafra tinha seis lesionados que se calhar fazem mais falta...

– O que aconteceu com Wendell?

– Foi um momento normal. Estava 2-2, estávamos com menos um. São lances do futebol. Nada demais. Se me cruzar com ele amanhã, vou cumprimentá-lo e desejar-lhe boa sorte.