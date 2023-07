Rodrigo Matos reforça ataque do Mafra até 2026

A poucos dias do início oficial da temporada, a SAD do Mafra oficializou mais um reforço para Jorge Silas. Trata-se do algarvio Rodrigo Matos que se desvinculou do Benfica, clube que representava desde 2018, para assinar um vínculo com o emblema saloio válido para as próximas três temporadas.

O extremo de 19 anos, que na temporada passada esteve em 33 jogos, com três golos apontados pelos encarnados, tem como ponto alto da sua carreira a conquista da Youth League na temporada 2021/22.