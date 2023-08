SAD do Mafra tem novo acionista maioritário: «Oportunidade para aumentar o orçamento»

O Mafra anunciou, esta terça-feira, que a empresa dinamarquesa HEARTLAND adquiriu 80% das ações da SAD, tornando-se assim o acionista maioritário do emblema do Oeste.Em comunicado, o Mafra revelou que o atual presidente do clube, José Cristo, continua também nos cargo de presidente e administrador da SAD.A Footclub Investments SGPS vendeu parte das suas ações à HEARTLAND, que "também adquiriu a maioria das ações do clube de futebol dinamarquês FC Midtjylland", com o qual o Mafra tem uma parceria.Sobre esta nova realidade, José Cristo, mostrou-se confiante no futuro. "Com a nova organização desportiva e partilha de conhecimento, temos a oportunidade de dar os próximos passos, que passam por investir na organização e aumentar o orçamento para jogadores", adiantou.