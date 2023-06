Silas é apresentado hoje no Mafra

Silas será hoje apresentado como novo treinador do Mafra, em conferência de imprensa no Estádio Municipal às 16 horas. O técnico de 46 anos volta ao ativo depois de uma curta experiência no AEL Limassol, de Chipre. Nélson Santos também será oficializado como treinador dos sub-23, chegando ao emblema mafrense por indicação de Silas, uma vez que foi seu adjunto no B SAD em 2018/19 e já conhece bem as suas ideias, sendo dessa forma mais fácil fazer uma ‘ponte’ de ligação com a equipa de sub-23.

Recorde-se que só 13 jogadores têm contrato para a próxima época: Tomás Carvalho, Pedro Barcelos, João Goulart, Gui Ferreira, Ousmane Diao, André Lopes, Ibouka, Kouakou, Pité, Miguel Sousa, Loide Augusto, Lucas Gabriel e Diogo Almeida. O regresso aos trabalhos está marcado para o próximo dia 26.