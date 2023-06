Silas quer formar equipa “agressiva”

Jorge Silas foi oficializado como sucessor de Rui Borges e o novo treinador, de 46 anos, promete formar “uma equipa agressiva e a lutar sempre pela vitória, com jogadores ambiciosos, tendo sempre presente que o objetivo é levar o clube mais para cima, que é o desejo do presidente”.

Consciente da realidade financeira do Mafra, Silas não quis alongar-se muito sobre reforços. “Estamos a estudar que jogadores poderão chegar ao clube. Seria fácil para mim aqui dizer que queria este ou aquele, mas sabemos que a realidade não é essa”, vincou. Após orientar Belenenses, B SAD, Sporting, Famalicão e os cipriotas do AEL Limassol, o técnico depara-se com um novo desafio e sobre o qual já tinha pensado. “Posso dizer que já tinha confidenciado a algumas pessoas que gostava de trabalhar no Mafra, porque é um clube sério, cumpridor e ideal para podermos colocar em prática as nossas ideias num campeonato muito competitivo”, revelou o técnico, que terá como adjuntos Rui Nunes, Henrique Esteves, Pedro Alves (treinador de guarda-redes), Tiago Ferreira e Sérgio Mourato (preparador físico).

Um amigo nos sub-23

Nélson Santos, que foi adjunto de Silas no B SAD, é o eleito para liderar os sub-23. Uma aposta que, para o treinador, faz sentido. “Não foi uma escolha minha, mas conheço muito bem o Nélson e concordo com a escolha, porque é um amigo e um excelente treinador que ajudará a fazer a ponte entre as duas equipas.”

José Cristo escolhe “sempre os melhores”

O presidente José Cristo esteve ao lado de Silas na apresentação e justificou a opção. “O Mafra escolhe sempre os melhores e está provado isso com os treinadores que nos últimos anos têm passado por aqui e onde estão agora. Os objetivos passam por, em primeiro lugar, mantermo-nos e, depois, melhorarmos o 6.º Lugar da época passada. O que lhe peço é que ajude o clube a crescer.”