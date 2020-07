Tomás Domingos reforça Mafra

O Mafra garantiu Tomás Domingos para as próximas duas temporadas. O lateral direito transferiu-se do Benfica, onde nas últimas duas temporadas pela equipa de sub 23 realizou 38 jogos.





Com 21 anos, Tomás Domingos iniciou-se no Oeiras, tendo depois passado pelo Belenenses, antes de se mudar para o Benfica. O mais recente reforço do Mafra suprime a vaga deixada pela saída de Ruben Freitas que ontem foi apresentado como reforço do Nacional. Tomás Domingos lutará pelo posto de lateral direito com Stephen Payne, no conjunto orientado por Filipe Cândido.