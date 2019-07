Treze jogadores no arranque da pré-temporada

O Mafra iniciou esta segunda-feira os trabalhos de pré-temporada para a participação na Segunda Liga sob o comando do treinador Vasco Seabra com apenas 13 jogadores e cinco ex-juniores que integraram o primeiro treino.Com passagens por Paços de Ferreira, Famalicão e os sub-23 do Estoril, o técnico Vasco Seabra, de 35 anos, teve o primeiro contacto com os atletas, num plantel ainda com muitas indefinições e apenas três entradas já oficializadas: Tae Oh Kim, um extremo coreano que estava a cumprir um período de adaptação e que é proveniente do Daejeon Korail, João Miguel Santos (ex-União de Leiria) e Nuno Rodrigues (ex-Lusitano de Vildemoinhos).Do plantel da anterior temporada, que logrou a permanência no segundo escalão somente no final da competição, continuam também João Godinho, Juary Soares (que não esteve presente devido à participação pela seleção da Guiné Bissau na Taça das Nações Africanas), Hugo Ventosa, Rúben Freitas, Zé Tiago, Cuca, Miguel Lourenço, Flávio Silva, Gui Ferreira, Rui Pereira, que já efetuaram hoje exames médicos.Quanto a saídas do grupo de trabalho de 2018/19, os mafrenses deixaram de contar com os seguintes elementos: Pedro Ferreira (Sporting), Vinicius Tanque (Botafogo, Brasil), João Paredes, Mauro (Amora), Rafael Cruz (Loures), Ministro (Lourosa), Ruca (Feirense) e Bruninho (Académico de Viseu).Contudo, o plantel vai ainda sofrer várias alterações, como adiantou à agência Lusa o diretor do clube, Admar Hipólito: "Estamos em contacto com diversos jogadores para tentar fechar o plantel o mais rapidamente possível, mas não podemos entrar em loucuras. O Mafra não deve nada a ninguém e temos de ver o perfil de jogador que a equipa técnica quer. Estamos a tentar errar o menos possível."O 14.º classificado da última edição da Segunda Liga vai realizar os trabalhos de pré-época em casa, com vista ao primeiro jogo oficial da época já dentro de quatro semanas e que, em 28 de julho, a 28 de julho, marca o arranque da Taça da Liga. Entretanto, os mafrenses têm também agendados jogos de preparação com as equipas de Belenenses SAD (06 julho), Estoril (13), Cova da Piedade (17) e Sintrense (25).