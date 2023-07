Vikings não param de chegar ao oeste

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Acabaram de desembarcar mais três vikings em Mafra! Jonathan Lind, Mads Lauritsen e Gustav Fraulo foram oficializados como reforços do emblema saloio, subindo para 7 o número de jogadores oriundos do Midtjylland, clube da primeira divisão da Dinamarca com o qual o Mafra tem uma parceria – Texel, Moreno, Nibe e Olafsson já tinham assinado.

Mas Silas terá de adaptar bem estes jovens a uma nova realidade se quiser que eles venham a ter peso na equipa, isto porque esta será a primeira experiência destes jogadores enquanto seniores, depois de na temporada terem sido campeões de juniores na Dinamarca. Terá tempo para isso, até porque os três assinaram por 4 temporadas.

Lind é um possante avançado de 18 anos, enquanto Fraulo, também de 18 anos, é um médio bastante versátil, podendo atuar em várias posições. Mads tem a mesma idade dos colegas e é um defesa-central que, tal como Fraulo, representou a seleção dinamarquesa no Campeonato da Europa de sub-17 que se realizou na época passada – foram eliminados nos quartos de final.

Depois derrota com o Torreense na 1ª fase da Taça da Liga, o Mafra prepara agora a estreia na Liga Sabseg, agendada para dia 13 de agosto, no Seixal frente ao Benfica B.