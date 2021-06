Vitor Gabriel apresentado no Mafra

O Mafra apresentou esta terça-feira o extremo brasileiro Vitor Gabriel, aquele que é o oitavo reforço para a nova temporada, num acordo válido por duas temporadas.





O jogador de 23 anos terá a sua primeira experiência no continente europeu, já que até agora o seu trajeto passou por Brasil, com passagens por Góias, Santos e Guarulho, seguindo-se depois o Japão e o Barém onde alinhava pelo Al Riffa, antes de se vincular agora ao emblema da Liga Sabseg.Apesar de ser canhoto, Vitor Gabriel joga preferencialmente na ala direita do ataque. Também pode atuar como segundo avançado.Bura - defesa - ex. ChavesPacheco - defesa - ex. AmaranteInácio - defesa - ex. ClujLeandro Silva - defesa - ex. UD. OliveirenseLucas Marques - médio - ex. Santa ClaraLeandrinho - médio - ex. AvaíAparício - médio - ex. Beira-MarVitor Gabriel - avançado - ex. Al Riffa