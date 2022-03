Vitor Gabriel sofreu lesão grave no jogo com Sp. Covilhã

O extremo Vitor Gabriel, que saiu lesionado aos 10 minutos na partida com o Sp. Covilhã, no passado sábado, sofreu uma entorse no tornozelo direito, da qual resultou fratura do mesmo, de acordo com uma informação fornecida pelo clube.Segundo o comunicado, o jogador, de 24 anos, aguarda decisão acerca de intervenção cirúrgica, sendo certo o seu afastamento até ao final da temporada.