Vitória por 3-1 sobre o 1.º Dezembro em jogo de preparação

O Clube Desportivo de Mafra venceu este sábado o 1.º Dezembro por 3-1, num jogo de preparação para a nova temporada que colocou frente a frente as equipas da 2.ª Liga e do Campeonato de Portugal.





O jogo particular que opôs o Mafra à equipa vizinha de Sintra foi disputado no Estádio Mário Silveira, na vila de Mafra.Esta foi a segunda partida disputada pelo Mafra no mesmo dia, uma vez que de manhã se tinha deslocado a Alcochete para defrontar a equipa de sub-23 do Sporting, encontro que terminou empatado a uma bola.