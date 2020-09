Wenderson Ferreira oficializado como reforço do Mafra

Wanderson Ferreira é o mais recente reforço do Mafra para a temporada 2020/2021. A oficialização do negócio foi confirmada este sábado pelo emblema da 2.ª Liga.





O médio brasileiro, de 22 anos, chega proveniente do Botafogo e parte para a primeira experiência no futebol europeu.Wanderson Ferreira passa assim a integrar a equipa orientada por Filipe Cândido, que arranca a 2.ª liga já no próximo dia 13, com a deslocação ao terreno do Cova da Piedade.