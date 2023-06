Zidane Banjaqui de saída

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio guineense Zidane Banjaqui não fará parte do plantel do Mafra na próxima temporada. Segundo foi possível apurar junto de fonte próxima do jogador, que terminou o vínculo contratual ao Mafra, apesar de ter mercado na 2ª Liga, o atleta nascido em Lisboa e internacional pela Guiné-Bissau estuda a possibilidade de atuar fora de Portugal.

A temporada do jogador de 24 anos, que chegou no início da temporada passada a Mafra oriundo do Casa Pia, ficou marcada por uma lesão grave que o afastou dos relvados durante largos meses, tendo tido apenas 674 minutos de competição, repartidos por 12 encontros pela equipa principal (seis dos quais como titular) e um pela B, apontando, ainda assim, dois golos e fazendo uma assistência.