AG Extraordinária do Marítimo será em outubro

A Mesa da Assembleia Geral do Club Sport Marítimo informou esta segunda-feira que irá agendar uma Assembleia Geral (AG) Extraordinária para a segunda quinzena de outubro, caso os preceitos estatutários sejam cumpridos. Em causa estará a AG requerida em junho por um grupo de 50 sócios do clube, onde um dos pontos da ordem de trabalhos era a destituição dos atuais órgãos sociais."Em junho, um grupo de Sócios requereu uma Assembleia Geral Extraordinária. Após reuniões com os promotores, a Mesa da Assembleia Geral comprometeu-se a anunciar até 31 de julho a decisão de convocar a AG Extraordinária. Hoje, dia 31 de julho, a Mesa da Assembleia Geral do Club Sport Marítimo informa que irá agendar a Reunião Magna para a segunda quinzena de Outubro, caso todos os preceitos estatutários sejam cumpridos", pode ler-se.