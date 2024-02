AG ratifica nova SAD do Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SAD do Marítimo reúne-se hoje (18 horas, no complexo de Santo António) em Assembleia Geral, no sentido de eleger o novo Conselho de Administração para o quadriénio 2023/27. Os acionistas vão ratificar a cooptação dos administradores Carlos André Gomes (presidente) e Rubina Gonçalves (vogal) e eleger os restantes administradores e respetiva remuneração, além da Mesa da Assembleia Geral.

Entretanto, Platiny recebeu ontem o prémio do melhor golo de dezembro de 2023 da 2.ª Liga (pontapé de bicicleta ao Länk Vilaverdense) e Guirassy já treina hoje, depois de ter ido a França, face ao falecimento do pai.