Alberto João Jardim teme uma catástrofe no Marítimo

No seu habitual comentário na RTP Madeira, Alberto João Jardim, abordou o atual momento do Marítimo e falou sobre os possíveis investidores do clube insular."As pessoas não podem ser enganadas. Eu não acredito que alguém vá colocar milhões num clube e não seja o dono desses milhões, dando essa gestão a outras pessoas. Isto é, com esta direção, é com qualquer uma direção. Ao estar a dizer disparates destes, ou se está a enganar as pessoas ou, então, não se percebe nada do que se está a fazer. Tenho assistido a tudo o que se passou com muita mágoa. Evito falar no assunto e evito que alguém pense que quero personalizar seja o que for. Neste momento, tenho um receio. As coisas a continuarem assim, vai ser uma catástrofe e o Marítimo vai descer de divisão. Tenho receio que termine como o União. Já não quero estar vivo para ver isso suceder".