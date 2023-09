Alex Bunbury lamenta que sócios não tenham sido ouvidos sobre a sua proposta

Dois meses depois, Alex Bunbury acaba de deixar a Madeira rumo aos Estados Unidos, depois de ver a direção do Marítimo chumbar a sua proposta de investimento na SAD, conforme Record revelou na sua edição desta terça-feira. O antigo internacional canadiano, que se disponha a investidor de imediato 17,5 milhões de euros por 40 por cento da SAD, com uma injeção posterior de mais 18,5 milhões -- com o apoio do multimilionário Julius Mwale -- deixou mesmo uma declaração pública onde historia todo o processo."Apresentámos uma oferta não vinculativa à direção do Marítimo, que cumpria todos os critérios previamente aprovados pelos sócios em Assembleia Geral. Esta oferta foi cuidadosamente preparada, com o objetivo de impulsionar as perspetivas do clube e melhorar a sua infraestrutura e capacidades. Acreditamos, honestamente, que esta oferta tinha o potencial para criar uma parceria transformadora para a Marítimo SAD", salienta Alex, acrescentando: "Agradecemos à direção do Marítimo pela disponibilidade e o tempo para participar nas discussões e reuniões preliminares que tiveram connosco e com as nossas equipas em diversas ocasiões. Estas conversas proporcionaram uma excelente oportunidade para trocar perspetivas, explorar possibilidades e perspetivar um futuro de crescimento e sucesso para o Marítimo e para a Marítimo SAD. Infelizmente, fomos ontem informados, por volta das 15h00, de que a direção tomou a decisão de não continuar com o processo e suspender, por ora, as negociações. Este não é, naturalmente, o desfecho que esperávamos, nem aquele para o qual trabalhámos arduamente nos últimos meses. Acreditamos firmemente que a nossa proposta poderia ter criado benefícios de longo prazo para o Marítimo, para os seus sócios e para a comunidade futebolística em geral. Para além disso, num espírito de transparência e no melhor interesse do clube, dos membros e de todas as partes interessadas, acreditamos que a nossa oferta deveria ter sido apresentada aos sócios para sua consideração. Infelizmente, a direção do Marítimo tem outra perspetiva, o que naturalmente só nos cabe acatar e respeitar".Alex não fecha as portas, todavia, para um possível investimento no futuro. "Apesar deste desfecho, endereçamos ao Marítimo os nossos mais sinceros votos de sucesso e apreço, esperando que o futuro traga estabilidade e prosperidade para o clube. Embora tenham, por ora, cessado todas as negociações, permanecemos disponíveis para conversas construtivas no futuro, quando o contexto for mais favorável", disse.