Alex oficializa proposta "muito boa" para investir na Marítimo SAD

Alexander Bunbury, antigo internacional canadiano que ainda hoje é o melhor marcador do Marítimo na 1.ª Liga, já apresentou à direção do Marítimo a sua proposta de investimento na SAD do Marítimo. Segundo confirmou ao próprio investidor, que assistiu ao jogo de sexta-feira com o AVS SAD, trata-se de um plano arrojado que pretende recolocar os madeirenses no seu devido lugar."Quero dizer aos sócios que já entreguei ao presidente e à direção uma proposta muito boa, que trará estabilidade financeira e desportiva ao Marítimo. Estou a falar da SAD, ou seja todo o futebol, desde o profissional à formação, passando pela equipa B e também o futebol feminino, que consideramos muito importante. Além de um centro de treinos para a equipa principal", revelou Alex, assinalando: "Sei que este é um assunto sensível para os adeptos do clube, que adoro e respeito, e quero dizer-lhes que estou a ser o mais sério e transparente possível. O processo está em curso e a decisão será tomada em breve pelos sócios em Assembleia Geral".A proposta, assegura, é superior ao valor de mercado da Marítimo SAD. "Fizemos uma avaliação independente e sabemos quanto ela vale. A nossa proposta é bem superior", garante Alex, sem revelar por enquanto os números envolvidos.A moldura humana que se viu no jogo com o AVS SAD da 2.ª jornada da 2.ª Liga – 7.638 espectadores e todos afetos à equipa da casa – foi mais um sinal para Alex de que esta é a aposta certa. "O Marítimo tem condições para competir no topo do futebol português, como fez o Sp. Braga", considera o investidor, agora com 56 anos, que terça-feira regressa aos Estados Unidos mas volta em breve para dar seguimento ao processo.