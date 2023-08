Amir pode voltar ao Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Amir Abedzadeh, guarda-redes de 30 anos, poderá estar de regresso ao Marítimo depois de duas temporadas em Espanha, onde representou o Ponferradina. Record sabe que os verde-rubros já apresentaram uma proposta ao internacional iraniano, através do administrador da SAD Carlos Batista, mas o jogador ainda não aceitou e entregou uma contraproposta, que está agora em análise pelo presidente Rui Fontes. O técnico Tulipa conta no plantel com os guardiões Salin, Samú Silva e o jovem Pedro Gomes.

Tal como o nosso jornal tinha avançado, os maritimistas oficializaram ontem a contratação do extremo senegalês Yves Baraye, de 31 anos, que estava nos sérvios do Vojvodina. Treinará hoje, ao contrário de Francisco Gomes e do capitão Edgar Costa, ambos lesionados.