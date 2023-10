Atuação de Ricardo Baixinho motiva protesto do Marítimo junto do Conselho de Arbitragem

O Marítimo apresentou um protesto ao Conselho de Arbitragem contra a atuação do juiz Ricardo Baixinho e o VAR no jogo com o Mafra (derrota por 2-1), da última jornada da 2.ª Liga."A Administração da Marítimo da Madeira – Futebol, SAD – apresentou um protesto junto do Conselho de Arbitragem, na sequência das incidências ocorridas no jogo de Sábado, no Estádio do Marítimo, frente ao CD Mafra. O protesto visa a actuação da equipa de arbitragem liderada pelo Sr. Ricardo Baixinho e é extensível, naturalmente, ao VAR. A Marítimo da Madeira – Futebol, SAD – recorda que, no último jogo da temporada passada – antes do playoff -, o Sr. Ricardo Baixinho também foi protagonista ao expulsar, sem justificação plausível, o nosso jogador Fábio China, bem como o nosso treinador à época, José Gomes, impedido de orientar a equipa na primeira mão do playoff.O Marítimo jamais calará perante grosseiros e reincidentes erros que, além de prejudicaram a nossa instituição, ensombram o Futebol Português", pode ler-se.