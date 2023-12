Bandeira de presidiário vale multa ao Marítimo

O Marítimo foi multado em 450 euros por causa de uma bandeira. Segundo o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, no jogo com o Länk Vilaverdense, foi "exposta uma bandeira com a imagem de um presidiário, por cima do vomitório do setor D - porta 2, fora da ZCEAP, zona onde se encontravam adeptos do Marítimo". O organismo informa ainda que foi solicitada a remoção da mesma, sendo essa posição reforçada pela polícia após o final do encontro.Recorde-se que no jogo em questão, o emblema madeirense venceu por 4-0 , na estreia do técnico Fábio Pereira no cargo, e o avançado Platiny marcou o melhor golo da carreira , num belo gesto acrobático.