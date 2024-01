Bernardo Gomes feliz por estreia a marcar com a camisola do Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao quinto jogo na equipa principal do Marítimo, Bernardo Gomes estreou-se a marcar na 1.ª Liga e logo no dérbi com o Nacional, fazendo o 3-1 final já em período de descontos. Um momento que o jovem madeirense de 19 anos, um dos filhos de Danny, não vai esquecer.

"Muito feliz por ter marcado o primeiro golo na equipa A, ainda para mais por ter sido num dérbi e com 10 mil adeptos a assistir. Obrigado pelo vosso apoio e estou muito feliz por ter ajudado a equipa. Vamos por mais Marítimo!", disse Bernardo nas redes sociais do clube.