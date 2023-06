Bilhetes para a receção ao Estrela da Amadora custam 1 euro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo já colocou à venda, nas suas lojas oficiais, os bilhetes para a 2.ª mão do playoff de permanência com o E. Amadora, marcado para o próximo domingo à noite (20h15) nos Barreiros.

Todos os sócios detentores de lugar anual têm entrada gratuita. Os restantes sócios e adeptos podem adquirir o ingresso pelo valor de 1 euro. À semelhança da ação solidária realizada no jogo da 1.ª mão, foi acordado que a receita deste desafio vai reverter para uma ação da Fundação Marítimo Centenário, junto do serviço de pediatria do Hospital Nélio Mendonça.

Os responsáveis verde-rubros prevêm nova enchente nos Barreiros, cuja capacidade é de 10.600 espetadores.