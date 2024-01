Bruno Marques está de regresso três meses depois

Três meses depois, Bruno Marques voltou a trabalhar no relvado e em breve será 'reforço' para o técnico do Marítimo, Fábio Pereira. O avançado brasileiro lesionou-se com gravidade em setembro, contra o FC Porto B. Já Xadas continua em dúvida para a visita à UD Oliveirense, devido a entorse no tornozelo direito. Entretanto, os madeirenses manifestaram o seu pesar pelo falecimento de Pedro Banga, antigo jogador da sua equipa de sub-23.