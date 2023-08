Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Calor obriga a cuidados redobrados no Nacional-Marítimo: «Jogadores não são máquinas» Fisiologista do Marítimo, Ricardo Henriques, atento à hora do dérbi madeirense (14 horas de sábado), que marca o arranque da Liga SABSEG





• Foto: Direitos Reservados