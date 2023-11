Carlos André Gomes eleito presidente do Marítimo

Carlos André Gomes é o novo presidente do Marítimo. Nas eleições realizadas esta sexta-feira, a sua lista A conseguiu obter 71,78% dos votos, contra apenas 27,10% da B, liderada por Carlos Batista. Traduzido em votos, a Lista A recolheu 19.343, contra 7.304 da B.

"A partir de hoje só existe um Marítimo, não existem listas nem fações dentro do clube. Sempre mostrámos respeito e elevação por todos neste ato eleitoral e é com essa elevação que quero ver a lista derrotada presente no nosso camarote no próximo jogo nos Barreiros", salientou na hora da vitória Carlos André Gomes, investigador de 53 anos.

A vitória expressiva surpreendeu-o. "Revela também a confiança e a seriedade com que encarámos esse projeto. E essa transparência foi o mote para os sócios reconhecerem a nossa lista", apontou.