China elogia alma de Fábio Pereira: «Entrou com o pé direito e trouxe ideias diferentes»

Fábio China reencontrou no Marítimo Fábio Pereira, que curiosamente foi seu colega quando o técnico terminou a carreira de jogador no Estrela da Calheta. E o lateral elogia o espírito que levou para o clube. "Entrou com o pé direito e trouxe ideias diferentes do treinador anterior. Está a dar um pouco mais de garra à equipa e também a demonstrar a alma maritimista aos restantes jogadores que já cá estavam", assinalou China.





O defesa de 31 anos recuperou a titularidade e quer dar sequência às duas vitórias consecutivas. "O Penafiel é o último jogo do ano e, no nosso 'caldeirão', temos de ser uma equipa forte. Falta muito campeonato", notou.