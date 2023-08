Confirmado regresso de Amir ao Marítimo

O Marítimo acaba de oficializar o regresso do iraniano Amir, notícia avançada por Record há seis dias atrás. O guarda-redes de 30 anos, que terminou o contrato com os espanhóis do Ponferradina, cumpriu os exames médicos e testes físicos e vinculou-se de novo aos madeirenses, onde vai concorrer com Samú Silva para a baliza. De saída, como é público, está Romain Salin, que devido a motivos pessoais rescinde contrato e regressa a França.