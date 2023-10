Contas da SAD dão discussão acesa entre a atual e a anterior administração do Marítimo

As contas da Marítimo SAD, que vão ser votadas na quinta-feira em Assembleia Geral, geraram uma acesa discussão entre a atual e a anterior administração, com troca de comunicados de parte a parte. Certo é que as contas de 2022/23 devem ficar no vermelho, prevendo-se um resultado negativo de mais de 300 mil euros. Argumenta a SAD liderada por Rui Fontes que ainda tem a receber mais de 3 milhões das transferências de Pepe, Fransérgio, Moises Mosquera e Vidigal.