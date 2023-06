Curto-circuito e inundação na sede do Marítimo

A depressão Óscar, que afetou a Madeira nas últimas horas e levou o IPMA a decretar o alerta vermelho devido à chuva, não provocou estragos nas instalações desportivas da região. A exceção foi mesmo a sede do Marítimo, na zona histórica do Almirante Reis, no Funchal, onde se registou um curto-circuito e uma inundação na loja do clube.Recorde-se que em 2010, no aluvião que afetou grande parte do Funchal, esta sede foi quase destruída.