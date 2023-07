Danny é o desejado por Rui Fonte para suceder a Tiago Lenho como diretor executivo

O antigo internacional português, Danny, é o homem desejado pelo presidente do Marítimo, Rui Fonte, para ocupar a vaga que Tiago Lenho deixa em aberto no clube insular, como diretor executivo, apurouRecorde-se que, enquanto jogador, foi no Marítimo que Danny fez a sua formação e estreou-se como profissional, passando ainda por Sporting, Dínamo Moscovo, Zenit e Slávia Praga, antes de terminar carreira, em 2018/19, com a camisola do clube insular.Agora, está bem colocado para voltar ao Marítimo, mas como dirigente.