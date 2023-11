Direção do Marítimo e Danny viajam com equipa

A nova direção do Marítimo, que se apresentou quinta-feira à equipa, acompanhou a comitiva ao norte. Além do presidente Carlos André Gomes e dos 'vices' Vítor Calado e Jorge Freitas, realce para a presença de Danny, novo diretor desportivo. Amir, Zainadine e Val Soares podem ser novidades no onze.Do lado do Canelas, o técnico Pedro Lomba sonha em apurar-se. "O jogo está bem preparado e sem nenhuma pressão do nosso lado. Só temos de manter a nossa atitude e desfrutar", disse.