Edgar Costa: «O Caldeirão vai voltar a ser a fortaleza do Marítimo»

Edgar Costa esteve lesionado durante largo período de tempo, estando agora a reentrar no lote de opções à disposição do técnico Fábio Pereira. O popular capitão do Marítimo quer ajudar a equipa a atingir a meta traçada, contando com o apoio do Caldeirão. Este fim de semana, o Marítimo não entra em campo, pois já defrontou o Penafiel (0-0), na Madeira, antecipando a partida relativa à 15ª jornada da Liga Sabseg.

"A paragem vai ser benéfica, pois o mister Fábio Pereira chegou há pouco tempo e assim vai ter a oportunidade de trabalhar melhor as suas ideias", começou por afirmar o futebolista de 36 anos, reforçando a ideia de que o grupo "está a trabalhar para conseguir resultados positivos para o clube". Para este experiente futebolista, "cada treinador tem a sua ideia de trabalho e o novo técnico também não foge à regra. Estamos a tentar assimilar as suas ideias para depois pôr em prática nos jogos. Tulipa e Fábio Pereira são diferentes".

O 'Caldeirão dos Barreiros' já não é o que era. Ou pelo menos, os resultados não têm sido os melhores. "Os resultados dizem isso. Infelizmente, nunca tínhamos perdido tantos pontos em casa. Para uma equipa que quer subir de divisão não podemos perder assim tantos pontos. O Caldeirão vai voltar a ser a fortaleza do Marítimo", disse Edgar Costa de forma convicta.

Com o mercado de inverno à porta, o verde-rubro não se mostra preocupado quanto ao facto de haver concorrentes a reforçarem os seus plantéis. "Temos de nos preocupar connosco, pois é o que conseguimos controlar. O clube também deve estar a pensar em reforços para poder ficar melhor e subir de divisão", afirmou.

«Ajudar fora de campo»

Ser mais um para poder ajudar. É este o pensamento de Edgar Costa, agora que está recuperado de uma lesão que o afastou por largos meses. "Estive cinco meses parado face a uma lesão reincidente e agora quero ganhar forma para poder ajudar o clube. Ainda não estou na melhor forma. Vou trabalhar para ganhar forma o mais rápido possível a melhor forma física, para poder ajudar o clube", disse, prometendo continuar a ser útil, fora do relvado: "Neste momento não estou a jogar, mas tento ajudar fora do campo".