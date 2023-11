Eleições no Marítimo: mais de 1,600 sócios já votaram

Até as 18 horas, mais de 1600 sócios já tinham exercido o seu direito ao voto, nas eleições antecipadas para os órgãos sociais do Marítimo, que decorrem até as 21 horas nos Barreiros. Também os dois candidatos já o fizeram: Carlos Batista (lista B) cerca das 12 horas, Carlos André Gomes (Lista A) pelas 19 horas.

De notar ainda a presença do antigo presidente Carlos Pereira, que votou pelas 16 horas, acompanhado do antigo líder da Assembleia Geral, Luís Miguel de Sousa. O mesmo sucedeu com o antigo jogador Bruno Fernandes, cuja lista candidata (a C) acabou por ser excluída.

Os resultados deverão ser anunciados cerca das 22.30 horas.

Protesto do CNID

Entretanto, o CNID denunciou esta sexta-feira os obstáculos colocados pela Mesa da Assembleia Geral do Marítimo ao trabalho dos jornalistas na cobertura das eleições, nomeadamente os repórteres-fotográficos. Eis o comunicado:

"O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto não pode aceitar a decisão tomada esta manhã pelo presidente da Assembleia do Clube Sport Marítimo, de não permitir fotos no interior do local onde se está a desenrolar hoje o ato eleitoral do clube. Tratando-se de um momento particularmente sensível para o CS Marítimo, seria do maior relevo que houvesse testemunhas independentes de tudo o que se passa. Nomeadamente com fotos, de modo a confirmar que o ato decorre com total normalidade e observando todos os requisitos legais. Mas os repórteres-fotográficos que se encontravam no Estádio do CS Marítimo, onde decorre a assembleia eleitoral, uma das mais importantes da longa e brilhante história do clube, foram convidados a abandonar o local. O CNID apela à Mesa da Assembleia Geral do Marítimo e à Secretaria Regional da Educação da Região Autónoma da Madeira para que tenham em conta os verdadeiros interesses dos associados do clube e de todos os que se interessam pelo clube madeirense. E o interesse só pode ser o da total transparência e, assim, da divulgação pública de todos os passos relacionados com as eleições. Não há, num caso destes, outros interesses atendíveis que não sejam os dos associados e do público em geral, particularmente os da Ilha da Madeira", pode ler-se.