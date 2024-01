Erivaldo Almeida deixa o E. Amadora e vai reforçar o Marítimo

Erivaldo Almeida é reforço do Marítimo, apurou. O central brasileiro, de 24 anos, deixa o Estrela da Amadora e assina em definitivo até junho de 2026 pelos verde-rubros, com o emblema tricolor a manter 20% dos direitos económicos do jogador. Esta temporada, fez 9 jogos pela equipa orientada por Sérgio Vieira (num total de 652 minutos), somando 1 golo e 1 assistência.A oficialização do negócio deverá acontecer nas próximas horas e será a segunda aquisição de inverno para o plantel às ordens do treinador Fábio Pereira, que estava à procura de mais uma opção para o eixo defensivo. Depois da chegada do médio francês Guirassy, da UD Oliveirense, agora é a vez de Almeida.