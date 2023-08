Euller Silva é reforço do Marítimo por duas épocas

O Marítimo oficializou esta tarde a contratação do extremo Euller Silva, que rubricou com os verde-rubros um contrato válido por duas temporadas. Recorde-se que este futebolista brasileiro esteve na temporada passada ao serviço do Chaves, clube pelo qual disputou 24 jogos. O brasileiro de 28 anos, já jogou nos cipriotas do Limassol, no Al-Shabab, na Arábia Saudita e nos japoneses do Avispa Fukuoka. Em terras brasileiras, Euller Silva vestiu a camisola de vários emblemas: Ferroviária, CSA e Vitória.

Bilhetes desde dois euros

Os madeirenses já colocaram à venda os ingressos para a partida desta sexta-feira, onde vão receber no mítico "Caldeirão" dos Barreiros, os nortenhos AVS SAD. Os ingressos vão desde os dois euros para o sócio criança e para o sócio jovem, para além dos sócios sem lugar anual. A bancada lateral custará 4 euros, enquanto a central terá um custo de seis euros. Para o público em geral, os bilhetes custam cinco euros para as bancadas Topo, 10 euros para a bancada Lateral e 15 euros para a Central.

Os bilhetes estão à venda nas lojas do Marítimo e no estádio, com os sócios com lugar anual a terem ingresso gratuito. No dia da partida, as bilheteiras abrem às 16 horas, isto é, duas horas antes do começo da partida que está agendado para as 18 horas.