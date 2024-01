Fábio Pereira admite lançar reforços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de já ter apostado em Júnior Almeida e Guirassy no dérbi com o Nacional, Fábio Pereira admite lançar, frente ao AVS SAD, os reforços que chegaram esta semana, nomeadamente o avançado búlgaro Borukov e o defesa Rodrigo Borges.

“Os jogadores têm chegado bem preparados para entrarem imediatamente em competição. Foi notório no último jogo. São atletas que acreditamos que podem acrescentar qualidade. Estrategicamente, um ou outro pode entrar e discutir o lugar com os restantes”, confirmou o treinador do Marítimo, antes de notar: “O plantel ficou mais equilibrado e mais forte.”

A vitória frente ao Nacional deu outra confiança para encarar agora outro candidato à subida. “É sempre importante ganhar, faz com que o trabalho tenha outra credibilidade até dentro do grupo. Mesmo nem sempre com os melhores resultados, sentia-se a equipa a crescer de dia para dia. Agora enfrentamos um AVS SAD que dispensa apresentações, uma equipa experiente e bem orientada. Cabe-nos manter a nossa filosofia de jogo e tentar ganhar novamente”, frisou.

Nenê é a referência do adversário e vai merecer atenção especial. “Normalmente faz bastantes golos, também porque é bem alimentado por jogadores de qualidade. Estamos precavidos para os princípios de jogo do AVS SAD, mas temos dado passos seguros e a equipa está cada vez mais consolidada para discutir o resultado seja contra quem for”, garantiu.

Euller lesionou-se mas Lucas volta

O brasileiro Euller Silva sofreu uma lesão muscular no reto femoral da coxa esquerda e é baixa para o jogo de amanhã com o AVS SAD. O extremo junta-se assim a Samú Silva, Zainadine e Edgar Costa nas baixas. Por outro lado, Fábio Pereira já pode contar com Lucas Silva, o melhor marcador da equipa (10 golos), que cumpriu castigo.