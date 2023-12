Fábio Pereira convoca 21 jogadores

A nova direção de comunicação do Marítimo voltou a instituir o hábito de divulgar a lista de convocados. O técnico Fábio Pereira, que se estreia domingo com o Lank Vilaverdense, convocou 21 jogadores, onde ressaltam os nomes do veterano Edgar Costa e do jovem guarda-redes russo Philipp Sukhikh. Xadas e Bruno Marques (este há algum tempo afastado das opções) estão lesionados e Zainadine cumpre suspensão de um jogo. Vítor Costa também não consta da lista de eleitos.Amir, Samú Silva e Phillip SukhikhIgor Julião, Tomás Domingos, Matheus Costa, René Santos, Dylan Collard e Fábio ChinaDiogo Mendes, João Tavares, Edgar Costa, Noah, Marcos Silva e Bernardo Gomes.Platiny, Bica, Lucas Silva, Euller Silva, Baraye e Francis Cann