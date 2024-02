Fábio Pereira forçado a mudar equipa para o jogo com o Mafra

Guirassy, Diogo Mendes e Euller Silva são três baixas de vulto na equipa do Marítimo para o jogo com o Mafra, no próximo domingo, devido a castigo. Fábio Pereira terá assim de encontrar soluções, que poderão passar por René Santos e Tavares a meio-campo e Borukov na frente de ataque, como se viu na segunda parte do jogo com o FC Porto B. A esse propósito, o técnico mostrou-se tranquilo. "Temos um plantel com capacidade para dar resposta", assinalou. Edgar Costa e Zainadine continuam de baixa.