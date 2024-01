Fábio Pereira: «Queremos jogar bem e ganhar»

Fábio Pereira vai regressar a uma casa que bem conhece. O "seu Marítimo", desloca-se até Oliveira de Azeméis para defrontar a UD Oliveirense, formação onde o atual líder maritimista passou os últimos anos. "É um jogo com a mesma responsabilidade, em relação a todos os outros jogos que já disputamos. Chegámos há cerca de um mês e o que temos feito no dia a dia, tem sido com muita responsabilidade, com os jogadores a empenharem-se muito. Obviamente que esta partida é contra um adversário especial para mim pessoalmente, pois trabalhei na Oliveirense, duas épocas e meio. Obviamente que tenho um carinho especial pelo clube, mas a responsabilidade é sempre a mesma, para vencer", começou por afirmar no lançamento do embate.

Face ao atraso pontual na tabela classificativa, em relação ao AVS SAD, Santa Clara e Nacional, o técnico foi direto sobre a forma de encarar as partidas: "Chegámos com um atraso grande na tabela classificativa em relação aos objetivos e todos os jogos são encarados da mesma forma, por forma a conseguirmos conquistar os três pontos, semana após semana, tentando apresentar uma qualidade de jogo superior em relação à semana antecedente. Com o devido respeito que a Oliveirense nos merece e em mim de forma particular, mas a nossa obrigação é sempre a mesma, tentando impor o nosso jogo, e acima de tudo, conquistar os três pontos".

Fábio Pereira não quer alongar-se muito em termos do futuro da sua equipa, nem considera que este mês de janeiro seja decisivo. "Vamos pensar um jogo de cada vez, pois tem sido essa a filosofia desde que chegámos ao Marítimo. O lote de candidatos à subida será muito mais abrangente em relação aos que ocupam neste momento os primeiros lugares, o primeiro terço da tabela classificativa. Todas as equipas vão perder muitos pontos até ao final do campeonato. Vamos tentar ser das equipas que mais pontos vai conquistar nesta segunda volta. Não creio que o mês de janeiro seja decisivo. É importante porque temos vários jogos, alguns deles consecutivos em nossa casa. Queremos conquistar pontos, jogar bem e ganhar, mas o foco está neste jogo contra a UD Oliveirense, que é um adversário que nos vai causar com certeza algumas dificuldades e nós vamos fazer tudo para encontrar soluções e voltar o jogo a nosso favor e tentar vencer. Maio ainda está muito distante e até lá muita coisa vai acontecer. Vamos querer ganhar os nossos jogos e no final logo vamos ver em que posição nos vamos encontrar", disse o treinador de 45 anos.

"Trabalhar nos limites é a nossa obrigação"

O líder maritimista não considera que a sua equipa tenha sido criticada face ao empate caseiro consentido com o Penafiel: "O nível exibicional é avaliado muitas vezes pelo número de golos que se marca. Foi a primeira vez comigo no comando do Marítimo que não conseguimos marcar em nenhuma das seis ou sete oportunidades que criámos, mas relembro que o Penafiel costuma criar muitas dificuldades e criar várias oportunidades de golo e contra nós criou-nos uma após um lançamento da linha lateral. É claro que teremos de ser mais fortes, mas em largos períodos da partida fomos mais fortes e tivemos várias situações para marcar".

Com cerca de um mês à frente da turma madeirense, Fábio Pereira, foi direito quando questionado se o Marítimo já estava a jogar à sua imagem: "A equipa vai estar à nossa imagem se chegarmos ao jogo de sábado e ganharmos e jogarmos bem. Estará à imagem do Marítimo, trabalhando no máximo, nos limites, pois é essa a nossa obrigação todos os dias, de forma a chegarmos ao jogo bem preparados para poder ganhar.

Atento ao Mercado para mais valias

Nos últimos dias foram surgindo vários nomes como forte possibilidade de virem a ser reforços do conjunto madeirense: João Carlos (Estoril), Rafael Santos (Moreirense) e Guirassy (UD Oliveirense). "Tem-se falado de vários nomes, que me parece natural nesta fase face à abertura do Mercado, pela grandeza do Marítimo, é normal que os vários agentes associem vários nomes ao nosso clube. O que me interessa que o Bruno Marques recuperou de uma lesão e provavelmente vai ser convocado e é um reforço, o Xadas também está recuperado e também vai ser um reforço para este jogo e são estes os nossos reforços para o jogo de sábado", respondeu Fábio Pereira quando questionado se confirmava os nomes vindos a publico. E deixou uma certeza: "A administração estará atenta ao mercado, como em todos os clubes e se houver alguma possibilidade de negócio, onde quer da parte técnica do clube, quer da administração, entendam que possa ser uma mais valia para a equipa, obviamente que estaremos atentos, com a certeza de que não será qualquer jogador a vestir a nossa camisola".

Depois, o líder dos verde-rubros, reforçou a ideia quanto ao Mercado de Inverno: "Como qualquer clube com a grandeza do Marítimo, estaremos atentos ao que se possa passar no mercado de janeiro, sabendo que existem várias possibilidades e que os nossos jogadores podem ser cobiçados por outros clubes. Se a administração entender que é uma boa solução para o Marítimo, quer para a entrada ou saída de jogadores, cá estarei para avaliar, com a certeza que posso garantir a todos os sócios e adeptos maritimistas, é que não será qualquer jogador que vai vestir a camisola do Marítimo".