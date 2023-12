Fábio Pereira: «Resultados dão confiança para que os jogadores acreditem mais no processo»

O Marítimo recebe sábado o Penafiel nos Barreiros, às 12:45 horas, oportunidade para confirmar a retoma sob o comando de Fábio Pereira, que somou duas vitórias em dois jogos após substituir Tulipa. O técnico alerta, todavia, para a qualidade do Penafiel, oponente que já derrotou (3-1) esta época - "noutro contexto", conforme realça - quando liderava a UD Oliveirense.

"Sabemos da qualidade do adversário. A classificação não espelha aquilo que o Penafiel tem apresentado em alguns jogos. É um adversário que se encontra numa posição delicada e procura dar sequência a um bom resultado. Cabe-nos conseguir descodificar soluções, para alcançarmos o nosso objetivo principal, que é a conquista dos três pontos. Estamos satisfeitos por termos conseguido duas vitórias consecutivas e queremos muito ganhar amanhã. Neste momento, para o Marítimo jogar bem é ganhar", salientou Fábio Pereira, que tem ideias claras: "Vamos tentar anular alguns movimentos padrão do nosso adversário e sermos fortes naquilo que queremos, com uma pressão bastante efetiva no último terço, criando situações suficientes para podermos concretizar e ganhar o jogo".

A equipa está mais próxima daquilo que Fábio Pereira idealiza. "É normal que, quanto mais tempo de trabalho conjunto tivermos, os jogadores vão se identificando mais com uma forma de jogar diferente da que estavam habituados. E os resultados dão confiança para que os jogadores acreditem mais no processo. Estamos satisfeitos com o seu empenho no trabalho".

Baixas nesta jornada são os castigados Diogo Mendes e Euller Silva, além do lesionado Bruno Marques.