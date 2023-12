Fábio Pereira: «Sinto a equipa motivada e disponível»

Fábio Pereira estreia-se domingo no comando técnico do Marítimo, sem o lesionado Xadas nem o castigado Zainadine, e com a convicção que, pese embora ter feito apenas três treinos, é possível entrar com o pé direito.

"Sinto a equipa motivada e disponível para ir assimilando as nossas ideias o mais rapidamente possível. Todos têm-se dedicado muito ao trabalho. Obviamente que não é em três dias que, estalando os dedos de uma hora para a outra, as coisas mudam em relação ao que pretendo para a equipa, mas há um compromisso muito grande. Nos três treinos que tivemos e nas conversas, eles têm demonstrado grande recetividade. Estou muito satisfeito com os jogadores", assinalou o treinador madeirense de 45 anos, que trocou a UD Oliveirense pelo Marítimo esta semana.

O jogo com o último classificado é encarado com respeito. "Espero um adversário numa situação complicada na tabela classificativa e que vem dar tudo para pontuar. Nesta Liga não existem jogos ganhos antecipadamente. Somos favoritos, pois jogamos em casa, mas temos que demonstrar esse favoritismo dentro das quatro linhas, esperando dificuldades para encontrar espaço num bloco médio/baixo e procurando zonas de finalização. Temos de ser fortes nesse momento", referiu.

Ideia ofensiva

A postura do Marítimo de Fábio Pereira está bem definida. "Temos que assumir o jogo, impor as nossas ideias, tentar ter o máximo possível a bola no meio-campo adversário e ser agressivo no momento de atacar a baliza. Espero que os jogadores já consigam dar uma resposta nesse sentido", disse o novo treinador, observando: "Vai ser uma ideia ofensiva, com vontade de pressionar alto e ser muito agressivo nos momentos de perda de bola. Esperamos encontrar esse Marítimo já amanhã (domingo) e fazer com que essa ideia vá crescendo". E Fábio Pereira deixa claro que "quem vai escolher o onze é o trabalho deles (jogadores) durante a semana".