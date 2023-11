Fernando Gomes e Pedro Proença felicitam novo presidente do Marítimo

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Danny Gomes (@danny10gomes)

Fernando Gomes e Pedro Proença, respetivamente presidentes da FPF e Liga Portugal, já felicitaram o novo presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, pela sua eleição para o quadriénio 2023-2027. O mesmo sucedeu com o antigo presidente, Rui Fontes, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.A tomada de posse ainda não está marcada, mas pode acontecer já na próxima semana. Segundo os estatutos do clube, ela deverá acontecer num prazo de 15 dias.Quem já se manifestou foi Danny, antigo capitão do Marítimo e internacional português, que vai ser o diretor desportivo. "Quero agradecer ao presidente Carlos André Gomes pelo convite e pela confiança depositada em mim. Agradeço aos sócios maritimistas, aos meus familiares e amigos o apoio nestes últimos dias. Diretor desportivo do maior da ilhas! Mais do que um desafio, será um prazer fazer com que a mística, raça e orgulho madeirense voltem a imperar no reino do leão! Festejei conquistas de taças e campeonatos lá fora com o cachecol do Marítimo e com a bandeira da nossa região espero também, no fim desta época, festejar a subida do nosso marítimo!", escreveu nas redes sociais.