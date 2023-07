Francis Cann é reforço do Marítimo para as alas

O Marítimo assegurou mais um reforço para o plantel liderado por Tulipa. Francis Cann é a mais recente aquisição dos maritimistas, tendo-se vinculado aos verde-rubros para as próximas duas temporadas.O extremo, nascido no Gana, já está em Portugal desde a temporada de 2016/17, onde vestiu as cores do Vizela, tendo depois passagens pelo V. Guimarães e Mafra, antes de abraçar uma aventura no Al-Hazm, na Arábia Saudita, onde foi companheiro de Joel Tagueu.